Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Президент «Ювентуса» вручил Александру Бублику именную футболку клуба

Президент «Ювентуса» вручил Александру Бублику именную футболку клуба
Комментарии

Казахстанский теннисист Александр Бублик (13-я ракетка мира) посетил матч 11-го тура итальянской Серии A между «Ювентусом» и «Торино» (0:0). Президент клуба Джанлука Ферреро вручил спортсмену игровую футболку с 17-м номером.

Италия — Серия А . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 0
Торино
Турин

Напомним, Бублик прибыл в Турин на Итоговый турнир ATP в качестве второго запасного. Первым запасным является норвежец Каспер Рууд. Теннисисты смогут выступить на турнире в случае снятия кого-либо из восьми основных игроков.

Победителем Итогового чемпионата — 2024 является действующая первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который со счётом 6:4, 6:4 обыграл представителя США Тейлора Фрица.

Материалы по теме
Эксклюзив
Шамиль Тарпищев: все высказывания Бублика на корте — выплеск эмоций
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android