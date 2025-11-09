Президент «Ювентуса» вручил Александру Бублику именную футболку клуба

Казахстанский теннисист Александр Бублик (13-я ракетка мира) посетил матч 11-го тура итальянской Серии A между «Ювентусом» и «Торино» (0:0). Президент клуба Джанлука Ферреро вручил спортсмену игровую футболку с 17-м номером.

Напомним, Бублик прибыл в Турин на Итоговый турнир ATP в качестве второго запасного. Первым запасным является норвежец Каспер Рууд. Теннисисты смогут выступить на турнире в случае снятия кого-либо из восьми основных игроков.

Победителем Итогового чемпионата — 2024 является действующая первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который со счётом 6:4, 6:4 обыграл представителя США Тейлора Фрица.