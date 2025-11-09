Скидки
Пресс-служба ATP представила постер с участниками Итогового турнира

Сегодня, 9 ноября, стартует заключительный турнир сезона — Итоговый чемпионат ATP. Пресс-служба турнира показала постер с участниками соревнований.

Фото: Tennis TV

Ранее определился окончательный список участников Итогового чемпионата. В группу Джимми Коннорса вошли Карлос Алькарас (Испания), Тейлор Фриц (США), Алекс де Минор (Австралия), Лоренцо Музетти (Италия).
В группе Бьорна Борга выступят Янник Синнер (Италия), Александр Зверев (Германия), Бен Шелтон (США), Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Победителем Итогового турнира — 2024 является действующая первая ракетка мира Синнер, который со счётом 6:4, 6:4 обыграл в финале представителя США Тейлора Фрица.

