Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Светлана Кузнецова: горько осознавать, что Рыбакина выступает под другим флагом

Светлана Кузнецова: горько осознавать, что Рыбакина выступает под другим флагом
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова поздравила теннисистку Елену Рыбакину с победой на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале спортсменка обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 0
6 		7 7
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Как завершился год в WTA! Драма, триумф и прогнозы. Какой интригующий финал сезона в WTA! Арина Соболенко не смогла взять главный трофей, однако её год был по-настоящему выдающимся. Уверена, с её характером и трудолюбием победа на Итоговом чемпионате — лишь вопрос времени. Всё в её руках!

От всей души поздравляю Елену Рыбакину с заслуженным триумфом! Её путь к этой победе был особенно тяжёлым. Напомню, через какой шквал критики и давления ей пришлось пройти из-за истории с тренером. Однако она продолжила бороться за то, что считала правильным, несмотря ни на что.

И Лена не остановилась! Её принципиальная позиция видна даже в деталях — на церемонии награждения она отказалась от совместного фото с президентом WTA. Сильный поступок, вызывающий уважение. Признаюсь, отдельно горько осознавать, что такая спортсменка выступает под другим флагом. Очень обиден этот факт для всех её российских болельщиков.

Теперь смотрим вперёд! Australian Open не за горами, у меня есть чёткое ощущение, что главные фаворитки — те самые две теннисистки, которые устроили эту битву в финале.

P.S. Евгений Кафельников, как и всегда, блеснул прогнозом и попал в точку! Знает толк в теннисе!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Рыбакина выдала феноменальную концовку сезона. Титул на Итоговом стал логичным завершением
Рыбакина выдала феноменальную концовку сезона. Титул на Итоговом стал логичным завершением
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android