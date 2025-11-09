Светлана Кузнецова: горько осознавать, что Рыбакина выступает под другим флагом

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова поздравила теннисистку Елену Рыбакину с победой на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале спортсменка обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

«Как завершился год в WTA! Драма, триумф и прогнозы. Какой интригующий финал сезона в WTA! Арина Соболенко не смогла взять главный трофей, однако её год был по-настоящему выдающимся. Уверена, с её характером и трудолюбием победа на Итоговом чемпионате — лишь вопрос времени. Всё в её руках!

От всей души поздравляю Елену Рыбакину с заслуженным триумфом! Её путь к этой победе был особенно тяжёлым. Напомню, через какой шквал критики и давления ей пришлось пройти из-за истории с тренером. Однако она продолжила бороться за то, что считала правильным, несмотря ни на что.

И Лена не остановилась! Её принципиальная позиция видна даже в деталях — на церемонии награждения она отказалась от совместного фото с президентом WTA. Сильный поступок, вызывающий уважение. Признаюсь, отдельно горько осознавать, что такая спортсменка выступает под другим флагом. Очень обиден этот факт для всех её российских болельщиков.

Теперь смотрим вперёд! Australian Open не за горами, у меня есть чёткое ощущение, что главные фаворитки — те самые две теннисистки, которые устроили эту битву в финале.

P.S. Евгений Кафельников, как и всегда, блеснул прогнозом и попал в точку! Знает толк в теннисе!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.