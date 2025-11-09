«Можно по-быстрому? Хочу на Мальдивы». Соболенко — после поражения в финале Итогового
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение от Елены Рыбакиной в финале Итогового турнира WTA — 2025 (3:6, 6:7 (0:7)).
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 0
|
|7 7
6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Можно по-быстрому? Хочу уехать на Мальдивы.
В определённый день соперник может быть лучше тебя. Хорошо, что я всегда захожу далеко. Плохо то, что в этом сезоне я проиграла большинство самых важных финалов, в которых участвовала. Так что, пожалуй, развеюсь на Мальдивах, попивая текилу, и попробую проанализировать своё поведение и эмоции», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.
