«Можно по-быстрому? Хочу на Мальдивы». Соболенко — после поражения в финале Итогового

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение от Елены Рыбакиной в финале Итогового турнира WTA — 2025 (3:6, 6:7 (0:7)).

«Можно по-быстрому? Хочу уехать на Мальдивы.

В определённый день соперник может быть лучше тебя. Хорошо, что я всегда захожу далеко. Плохо то, что в этом сезоне я проиграла большинство самых важных финалов, в которых участвовала. Так что, пожалуй, развеюсь на Мальдивах, попивая текилу, и попробую проанализировать своё поведение и эмоции», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.