Карлос Алькарас с победы стартовал на Итоговом чемпионате ATP — 2025

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в матче группового этапа Итогового чемпионата ATP — 2025 обыграл австралийца Алекса де Минора (седьмой в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Алькарас пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету де Минора четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Алькарас и де Минор выступают в группе Джимми Коннорса. В эту группу также входят американец Тейлор Фриц и итальянец Лоренцо Музетти.

Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Действующим чемпионом соревновании является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Тейлора Фрица.