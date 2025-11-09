Соболенко: с Итогового уезжаю с гордостью за себя. Покидаю турнир без разочарования

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко подвела итоги Итогового турнира WTA — 2025, где в финале проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана (3:6, 6:7 (0:7)).

«Она сыграла невероятно. Мне кажется, я сделала всё, что могла. У меня не получилось, однако, думаю, есть много вещей, которыми я могу гордиться. Покидаю этот турнир без какого-либо разочарования. Уезжаю с гордостью за себя и за то, чего удалось достичь.

Мне просто нужно немного поработать над собой, совсем чуть-чуть. Надеюсь, в следующем сезоне выступлю лучше», — приводит слова Соболенко TennisUpToDate.