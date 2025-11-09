Соболенко: с Итогового уезжаю с гордостью за себя. Покидаю турнир без разочарования
Поделиться
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко подвела итоги Итогового турнира WTA — 2025, где в финале проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана (3:6, 6:7 (0:7)).
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 0
|
|7 7
6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Она сыграла невероятно. Мне кажется, я сделала всё, что могла. У меня не получилось, однако, думаю, есть много вещей, которыми я могу гордиться. Покидаю этот турнир без какого-либо разочарования. Уезжаю с гордостью за себя и за то, чего удалось достичь.
Мне просто нужно немного поработать над собой, совсем чуть-чуть. Надеюсь, в следующем сезоне выступлю лучше», — приводит слова Соболенко TennisUpToDate.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 ноября 2025
-
17:55
-
17:51
-
17:37
-
16:44
-
16:19
-
15:19
-
14:48
-
13:59
-
13:49
-
13:07
-
12:58
-
12:28
-
11:53
-
11:45
-
10:51
-
10:36
-
10:16
-
09:50
-
09:30
-
03:20
-
00:56
-
00:49
-
00:33
-
00:23
-
00:15
-
00:07
- 8 ноября 2025
-
23:55
-
23:51
-
23:33
-
23:19
-
23:01
-
22:47
-
22:47
-
22:34
-
22:31