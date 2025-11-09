Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко: с Итогового уезжаю с гордостью за себя. Покидаю турнир без разочарования

Соболенко: с Итогового уезжаю с гордостью за себя. Покидаю турнир без разочарования
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко подвела итоги Итогового турнира WTA — 2025, где в финале проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана (3:6, 6:7 (0:7)).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 0
6 		7 7
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Она сыграла невероятно. Мне кажется, я сделала всё, что могла. У меня не получилось, однако, думаю, есть много вещей, которыми я могу гордиться. Покидаю этот турнир без какого-либо разочарования. Уезжаю с гордостью за себя и за то, чего удалось достичь.

Мне просто нужно немного поработать над собой, совсем чуть-чуть. Надеюсь, в следующем сезоне выступлю лучше», — приводит слова Соболенко TennisUpToDate.

Материалы по теме
«Можно по-быстрому? Хочу на Мальдивы». Соболенко — после поражения в финале Итогового
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android