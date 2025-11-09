Карлос Алькарас впервые в карьере выиграл стартовый матч на Итоговом чемпионате ATP
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас впервые в карьере выиграл стартовый матч на Итоговом чемпионате ATP. В первом матче в группе Джимми Коннорса испанец обыграл австралийца Алекса де Минора (восьмой в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 6:2.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
09 ноября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Алекс де Минор
А. де Минор
В 2024 году в первом матче Карлос проиграл норвежцу Касперу Рууду (1:6, 5:7), в 2023-м уступил немцу Александру Звереву (7:6 (7:3), 3:6, 4:6).
Алькарас и де Минор выступают в группе Джимми Коннорса. В эту группу также входят американец Тейлор Фриц и итальянец Лоренцо Музетти.
Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Действующим чемпионом соревновании является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Тейлора Фрица.
