Карлос Алькарас впервые в карьере выиграл стартовый матч на Итоговом чемпионате ATP

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас впервые в карьере выиграл стартовый матч на Итоговом чемпионате ATP. В первом матче в группе Джимми Коннорса испанец обыграл австралийца Алекса де Минора (восьмой в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

В 2024 году в первом матче Карлос проиграл норвежцу Касперу Рууду (1:6, 5:7), в 2023-м уступил немцу Александру Звереву (7:6 (7:3), 3:6, 4:6).

Алькарас и де Минор выступают в группе Джимми Коннорса. В эту группу также входят американец Тейлор Фриц и итальянец Лоренцо Музетти.

Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Действующим чемпионом соревновании является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Тейлора Фрица.