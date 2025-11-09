Скидки
Карлос Алькарас впервые в карьере выиграл стартовый матч на Итоговом чемпионате ATP

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас впервые в карьере выиграл стартовый матч на Итоговом чемпионате ATP. В первом матче в группе Джимми Коннорса испанец обыграл австралийца Алекса де Минора (восьмой в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
09 ноября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		2
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

В 2024 году в первом матче Карлос проиграл норвежцу Касперу Рууду (1:6, 5:7), в 2023-м уступил немцу Александру Звереву (7:6 (7:3), 3:6, 4:6).

Алькарас и де Минор выступают в группе Джимми Коннорса. В эту группу также входят американец Тейлор Фриц и итальянец Лоренцо Музетти.

Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Действующим чемпионом соревновании является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Тейлора Фрица.

Календарь Итогового чемпионата ATP
Сетка Итогового чемпионата ATP
