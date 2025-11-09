Анастасия Потапова опубликовала фото с Таллоном Грикспором с отдыха на Мальдивах

51-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова разместила в своём телеграм-канале фотографию с отдыха на Мальдивах. На снимке она позирует со своим молодым человеком нидерландским теннисистом Таллоном Грикспором, занимающим 25-ю строчку рейтинга ATP.

Фото: Из личного архива Потаповой

В нынешнем сезоне 24-летняя Потапова выиграла один титул в одиночном разряде. Это случилось в феврале на хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В финале она победила итальянку Лючию Бронцетти. Титул в Румынии стал третьим в карьере Анастасии на уровне WTA.

Потапова досрочно завершила сезон-2025. Причиной этому стала травма кисти. Её последним турниром в этом году стало выступление в Пекине (Китай), где она дошла до четвёртого круга.