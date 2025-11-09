«Очень благодарна». Арина Соболенко подвела итоги сезона-2025

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост на личной странице в соцсетях с кратким подведением итогов своих выступлений в 2025 году.

«Я очень благодарна за каждую возможность, урок и победу в этом сезоне, за то, что вы были так добры ко мне. Спасибо. Не могу дождаться увидеть, что принесёт мне следующий сезон», — написала Соболенко.

В 2025 году Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина проиграла в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира.