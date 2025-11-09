Карлос Алькарас прокомментировал победу над де Минором на старте Итогового турнира ATP

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал первую победу на Итоговом чемпионате ATP — 2025. В стартовом матча испанец обыграл австралийца Алекса де Минора (восьмой в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

«Как все знают, я сражаюсь не только за трофей, но и за первое место в рейтинге, поэтому действительно доволен своей сегодняшней игрой. Был сосредоточен на всех своих целях с таким соперником, как Алекс: с ним действительно сложно играть. Рад одержать свою первую победу и с нетерпением жду, что будет дальше», — сказала Алькарас в интервью на корте.