Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас прокомментировал победу над де Минором на старте Итогового турнира ATP

Карлос Алькарас прокомментировал победу над де Минором на старте Итогового турнира ATP
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал первую победу на Итоговом чемпионате ATP — 2025. В стартовом матча испанец обыграл австралийца Алекса де Минора (восьмой в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
09 ноября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		2
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Как все знают, я сражаюсь не только за трофей, но и за первое место в рейтинге, поэтому действительно доволен своей сегодняшней игрой. Был сосредоточен на всех своих целях с таким соперником, как Алекс: с ним действительно сложно играть. Рад одержать свою первую победу и с нетерпением жду, что будет дальше», — сказала Алькарас в интервью на корте.

Материалы по теме
Карлос Алькарас впервые в карьере выиграл стартовый матч на Итоговом чемпионате ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android