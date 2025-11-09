Карлос Алькарас рассказал, насколько для него важно выиграть Итоговый чемпионат ATP

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы в стартовом матче на Итоговом чемпионате ATP — 2025 рассказал, насколько для него важно выиграть это соревнование.

«Очевидно, что этот турнир — один из лучших в нашем туре. Мы играем среди восьми лучших игроков мира. Это показывает, насколько сложен и важен этот турнир. Последние три года мне было трудно дойти до конца сезона с энергией и мотивацией. Этот год немного другой. Я действительно горжусь тем, как поступал, чтобы приехать сюда с мотивацией. Очень рад и с нетерпением жду возможности сыграть в хороший теннис и дать себе шанс выиграть этот турнир», — сказал Алькарас в интервью на корте.