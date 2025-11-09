Скидки
Карлос Алькарас рассказал, насколько для него важно выиграть Итоговый чемпионат ATP

Карлос Алькарас рассказал, насколько для него важно выиграть Итоговый чемпионат ATP
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы в стартовом матче на Итоговом чемпионате ATP — 2025 рассказал, насколько для него важно выиграть это соревнование.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
09 ноября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		2
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Очевидно, что этот турнир — один из лучших в нашем туре. Мы играем среди восьми лучших игроков мира. Это показывает, насколько сложен и важен этот турнир. Последние три года мне было трудно дойти до конца сезона с энергией и мотивацией. Этот год немного другой. Я действительно горжусь тем, как поступал, чтобы приехать сюда с мотивацией. Очень рад и с нетерпением жду возможности сыграть в хороший теннис и дать себе шанс выиграть этот турнир», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Карлос Алькарас прокомментировал победу над де Минором на старте Итогового турнира ATP
