Чемпионка ТБШ раскритиковала Рыбакину за отказ фотографироваться с директором WTA

22-кратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте американка Пэм Шрайвер критически высказалась о поведении казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на церемонии награждения после финала Итогового турнира WTA — 2025. Рыбакина демонстративно отказалась фотографироваться с генеральным директором WTA Поршей Арчер.

«Представьте себе, что вы выигрываете больше призовых на одном турнире, чем вся Original 9 вместе взятая, а потом выражаете недовольство в отношении генерального директора WTA за то, что она пыталась обеспечить более высокую безопасность в вашем виде спорта… Это трудно представить», — написала Шрайвер в соцсетях.

