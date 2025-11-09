Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маччи: в 2026 году у Рыбакиной будет реальный шанс на первое место в рейтинге WTA

Маччи: в 2026 году у Рыбакиной будет реальный шанс на первое место в рейтинге WTA
Комментарии

Рик Маччи, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс, высказался о победе казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Рыбакина не проиграла ни одного матча, показав одно из наиболее доминирующих выступлений в истории Итогового турнира WTA. Сможет ли она выйти на новый уровень с психологической точки зрения и стабильно показывать высокие результаты на турнирах «Большого шлема»? В 2026 году у неё будет реальный шанс на лидерство, ведь ей нужно не так уж много защищать очков, чтобы в итоге стать первой ракеткой мира», — написал Маччи на личной странице в соцсетях.

Материалы по теме
Чемпионка ТБШ раскритиковала Рыбакину за отказ фотографироваться с директором WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android