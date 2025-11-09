Маччи: в 2026 году у Рыбакиной будет реальный шанс на первое место в рейтинге WTA

Рик Маччи, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс, высказался о победе казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Рыбакина не проиграла ни одного матча, показав одно из наиболее доминирующих выступлений в истории Итогового турнира WTA. Сможет ли она выйти на новый уровень с психологической точки зрения и стабильно показывать высокие результаты на турнирах «Большого шлема»? В 2026 году у неё будет реальный шанс на лидерство, ведь ей нужно не так уж много защищать очков, чтобы в итоге стать первой ракеткой мира», — написал Маччи на личной странице в соцсетях.