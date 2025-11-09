«Это прекрасно». Кузнецова — о победе Кудерметовой и Мертенс на Итоговом чемпионате WTA

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова поздравила россиянку Веронику Кудерметову и бельгийку Элисе Мертенс с победой на Итоговом чемпионате WTA в парном разряде.

«Конечно же, отдельные поздравления Веронике Кудерметовой и Элисе Мертенс с блестящей победой в парном разряде Итогового турнира!

Вспомнить только — в этом сезоне они уже взяли Уимблдон! Завоевать два самых престижных трофея в одном году — это прекрасно. Пришло время отдохнуть и восстановиться», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

В решающем матче на Итоговом чемпионате WTA Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс одержали победу над дуэтом Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия) со счётом 7:6 (7:4), 6:1.