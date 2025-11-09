Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это прекрасно». Кузнецова — о победе Кудерметовой и Мертенс на Итоговом чемпионате WTA

«Это прекрасно». Кузнецова — о победе Кудерметовой и Мертенс на Итоговом чемпионате WTA
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова поздравила россиянку Веронику Кудерметову и бельгийку Элисе Мертенс с победой на Итоговом чемпионате WTA в парном разряде.

«Конечно же, отдельные поздравления Веронике Кудерметовой и Элисе Мертенс с блестящей победой в парном разряде Итогового турнира!

Вспомнить только — в этом сезоне они уже взяли Уимблдон! Завоевать два самых престижных трофея в одном году — это прекрасно. Пришло время отдохнуть и восстановиться», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

В решающем матче на Итоговом чемпионате WTA Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс одержали победу над дуэтом Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия) со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

Материалы по теме
Вероника Кудерметова прокомментировала победу на Итоговом турнире WTA в парном разряде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android