«Есть вещи, которые не зависят от меня». Джокович — о желании сыграть на ОИ-2028

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года в одиночном разряде серб Новак Джокович высказался о желании сыграть на Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе (США).

«Это то, что я хотел бы сделать. Возможно, закончить всё там, представляя Сербию. Справлюсь ли я с игрой до того времени? Честно говоря, не знаю. Есть вещи, которые не зависят от меня», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В этом сезоне Новак стал чемпионом турниров ATP-250 в Женеве (Швейцария) и Афинах (Греция). Титул в Афинах стал для серба 101-м в профессиональной теннисной карьере в рамках АТР-тура.