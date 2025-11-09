Французский журналист: Рыбакина отказалась от фото с боссом WTA, вручившей чек на $ 5 млн

Французский журналист Бенуа Майлин оценил решение казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной не фотографироваться с генеральным директором WTA Поршей Арчер после финала Итогового турнира WTA — 2025.

«Ух, страсти накаляются. Рыбакина отказывается фотографироваться с боссом WTA, которая только что вручила ей чек на $ 5,2 млн. Нелегко, наверное, иметь с ней дело, Елена», — написал Майлин на личной странице в соцсетях.

В начале 2025 года стало известно, что тренер Рыбакиной Стефано Вуков был отстранён от работы в WTA за нарушение кодекса этики. В конце 2024-го она сообщила о прекращении сотрудничества с Вуковым, однако в январе 2025-го вернула его в свою команду. В августе с Вукова было снято отстранение.