Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Французский журналист: Рыбакина отказалась от фото с боссом WTA, вручившей чек на $ 5 млн

Французский журналист: Рыбакина отказалась от фото с боссом WTA, вручившей чек на $ 5 млн
Комментарии

Французский журналист Бенуа Майлин оценил решение казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной не фотографироваться с генеральным директором WTA Поршей Арчер после финала Итогового турнира WTA — 2025.

«Ух, страсти накаляются. Рыбакина отказывается фотографироваться с боссом WTA, которая только что вручила ей чек на $ 5,2 млн. Нелегко, наверное, иметь с ней дело, Елена», — написал Майлин на личной странице в соцсетях.

В начале 2025 года стало известно, что тренер Рыбакиной Стефано Вуков был отстранён от работы в WTA за нарушение кодекса этики. В конце 2024-го она сообщила о прекращении сотрудничества с Вуковым, однако в январе 2025-го вернула его в свою команду. В августе с Вукова было снято отстранение.

Материалы по теме
Чемпионка ТБШ раскритиковала Рыбакину за отказ фотографироваться с директором WTA
Материалы по теме
«Пожалуйста, никаких фото». Демарш Рыбакиной на церемонии Итогового не прошёл незамеченным
«Пожалуйста, никаких фото». Демарш Рыбакиной на церемонии Итогового не прошёл незамеченным
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android