«Не мог выступать в Турине на необходимом уровне». Джокович — о снятии с Итогового турнира

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о снятии с Итогового чемпионата ATP — 2025, который проходит в Турине.

«У меня были проблемы с плечом на протяжении всего турнира. Принимал сильные обезболивающие, чтобы играть в финале. Когда действие лекарств спадёт, будет неприятно. Учитывая эти проблемы, я не мог выступать в Турине на необходимом уровне», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В этом сезоне Джокович стал чемпионом турниров ATP-250 в Женеве (Швейцария) и Афинах (Греция). Титул в Афинах стал для серба 101-м в профессиональной теннисной карьере в рамках АТР-тура.