«Предпочитаю играть с Музетти». Алькарас — о снятии Джоковича с Итогового турнира ATP

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о снятии 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича с Итогового чемпионата ATP — 2025.

«Очевидно, что иметь в группе такого игрока, как Новак, всегда сложно — учитывая его опыт на турнире и то, насколько он хорош в закрытых помещениях. В 2023 году я проиграл ему здесь, хотя сыграл очень хорошо, он меня просто убил в тот день (смеётся). Но да, если честно, предпочитаю [играть с] Лоренцо, не буду врать. Если он здесь, значит, заслужил, его уровень на протяжении всего года был очень высоким, уверен, что он отлично выступит», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Вместо Джоковича в группе Джимми Коннорса выступит итальянец Лоренцо Музетти.