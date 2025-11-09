Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Предпочитаю играть с Музетти». Алькарас — о снятии Джоковича с Итогового турнира ATP

«Предпочитаю играть с Музетти». Алькарас — о снятии Джоковича с Итогового турнира ATP
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о снятии 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича с Итогового чемпионата ATP — 2025.

«Очевидно, что иметь в группе такого игрока, как Новак, всегда сложно — учитывая его опыт на турнире и то, насколько он хорош в закрытых помещениях. В 2023 году я проиграл ему здесь, хотя сыграл очень хорошо, он меня просто убил в тот день (смеётся). Но да, если честно, предпочитаю [играть с] Лоренцо, не буду врать. Если он здесь, значит, заслужил, его уровень на протяжении всего года был очень высоким, уверен, что он отлично выступит», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Вместо Джоковича в группе Джимми Коннорса выступит итальянец Лоренцо Музетти.

Материалы по теме
Карлос Алькарас рассказал, насколько для него важно выиграть Итоговый чемпионат ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android