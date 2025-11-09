Скидки
Карлос Алькарас рассказал, состоит ли сейчас в отношениях

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что сейчас не состоит в романтических отношениях.

— У меня есть вопрос, который мне задают многие девушки по всему миру. Твоё сердце уже покорено?
— Извините?

— Ваше сердце занято? Вы свободны?
— Нет, я свободен. Свободен, свободен (смеётся), — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Алькарас выступает на Итоговом чемпионате ATP. В первом матче группового этапа он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Испанец впервые в карьере одержал победу в стартовом матче на этих соревнованиях.

