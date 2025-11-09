«Он сказал мне это прямо у сетки». Музетти — о снятии Джоковича с Итогового турнира ATP

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, что узнал о снятии 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича с Итогового чемпионата ATP сразу после их матча в финале турнира ATP-250 в Афинах (Греция).

«Новак действовал в рамках правил ATP и турнира. Странная ситуация была в том, что Джокович буквально играл за неделю до «Мастерса», это немного необычно для уже квалифицированного игрока. В конце матча у сетки он сказал мне, что не приедет, мы рассмеялись. Всю неделю было очень любопытно, приедет он или нет, но старался сосредоточиться на себе, думаю, у меня это получилось, хотя я и не выиграл финал. В Афинах не было никаких его заявлений. Он сказал на пресс-конференции, что скажет «да» или «нет» после турнира, так и было, Новак сдержал своё слово, сказал мне это прямо у сетки, когда выиграл у меня», — приводит слова Музетти Ubitennis.