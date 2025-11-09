Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он сказал мне это прямо у сетки». Музетти — о снятии Джоковича с Итогового турнира ATP

«Он сказал мне это прямо у сетки». Музетти — о снятии Джоковича с Итогового турнира ATP
Аудио-версия:
Комментарии

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, что узнал о снятии 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича с Итогового чемпионата ATP сразу после их матча в финале турнира ATP-250 в Афинах (Греция).

Афины. Финал
08 ноября 2025, суббота. 18:10 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		3 5
         
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Новак действовал в рамках правил ATP и турнира. Странная ситуация была в том, что Джокович буквально играл за неделю до «Мастерса», это немного необычно для уже квалифицированного игрока. В конце матча у сетки он сказал мне, что не приедет, мы рассмеялись. Всю неделю было очень любопытно, приедет он или нет, но старался сосредоточиться на себе, думаю, у меня это получилось, хотя я и не выиграл финал. В Афинах не было никаких его заявлений. Он сказал на пресс-конференции, что скажет «да» или «нет» после турнира, так и было, Новак сдержал своё слово, сказал мне это прямо у сетки, когда выиграл у меня», — приводит слова Музетти Ubitennis.

Материалы по теме
«Предпочитаю играть с Музетти». Алькарас — о снятии Джоковича с Итогового турнира ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android