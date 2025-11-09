Елена Рыбакина рассказала, как проведёт отпуск после сезона-2025
Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась планами на отпуск после победы на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале соревнований она обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 7:6 (7:0).
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 0
|
|7 7
6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Собираюсь провести пару дней в Европе, в разных городах. В основном для здоровья, сдать анализы. У меня были некоторые проблемы со здоровьем, которые то проходили, то возвращались. Потом увижусь с семьёй. Поскольку я живу в Дубае, там есть хорошие места для тренировок, думаю, останусь там, на одном месте. С нетерпением жду отдыха», — приводит слова Рыбакиной сайт WTA.
