Елена Рыбакина рассказала, как проведёт отпуск после сезона-2025

Елена Рыбакина рассказала, как проведёт отпуск после сезона-2025
Комментарии

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась планами на отпуск после победы на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале соревнований она обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 0
6 		7 7
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Собираюсь провести пару дней в Европе, в разных городах. В основном для здоровья, сдать анализы. У меня были некоторые проблемы со здоровьем, которые то проходили, то возвращались. Потом увижусь с семьёй. Поскольку я живу в Дубае, там есть хорошие места для тренировок, думаю, останусь там, на одном месте. С нетерпением жду отдыха», — приводит слова Рыбакиной сайт WTA.

