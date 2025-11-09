Рыбакина рассказала, как не проиграла ни одного очка Соболенко на тай-брейке на Итоговом
Поделиться
Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о своём настрое на тай-брейк второго сета в финале Итогового турнира WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с белоруской Ариной Соболенко. Матч закончился победой Рыбакиной со счётом 6:3, 7:6 (7:0).
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 0
|
|7 7
6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«В начале тай-брейка вспомнила, как играла против неё в Берлине и в третьем сете у нас был тай-брейк, на котором у меня было много матчболов. Был такой матч! В этот раз просто шла очко за очком. До самого матчбола я не хотела о нём думать. Только потом поняла, что победила, была очень сосредоточена. Оглядываясь назад, понимаю, что первые несколько очков были наиболее важны», — приводит слова Рыбакиной сайт WTA.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 ноября 2025
-
23:02
-
22:44
-
22:41
-
22:26
-
22:16
-
22:13
-
22:01
-
21:41
-
21:24
-
21:22
-
21:04
-
20:29
-
19:23
-
19:20
-
19:09
-
19:04
-
18:48
-
18:43
-
17:55
-
17:51
-
17:37
-
16:44
-
16:19
-
15:19
-
14:48
-
13:59
-
13:49
-
13:07
-
12:58
-
12:28
-
11:53
-
11:45
-
10:51
-
10:36
-
10:16