Рыбакина рассказала, как не проиграла ни одного очка Соболенко на тай-брейке на Итоговом

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о своём настрое на тай-брейк второго сета в финале Итогового турнира WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с белоруской Ариной Соболенко. Матч закончился победой Рыбакиной со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

«В начале тай-брейка вспомнила, как играла против неё в Берлине и в третьем сете у нас был тай-брейк, на котором у меня было много матчболов. Был такой матч! В этот раз просто шла очко за очком. До самого матчбола я не хотела о нём думать. Только потом поняла, что победила, была очень сосредоточена. Оглядываясь назад, понимаю, что первые несколько очков были наиболее важны», — приводит слова Рыбакиной сайт WTA.