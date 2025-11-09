Скидки
Алькарас — о мотивации в конце сезона: в этом году было больше времени между турнирами

Алькарас — о мотивации в конце сезона: в этом году было больше времени между турнирами
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как ему в этом сезоне удалось сохранить мотивацию до конца сезона.

— После матча вы сказали, что раньше было трудно сохранять мотивацию и уровень до конца сезона. Как вам это удалось в этом году?
— Это был процесс. Нужно было понять, что мне нужно, особенно вне корта, чтобы оставаться мотивированным и с энтузиазмом относиться к сезону в зале. Год может быть очень длинным с множеством матчей и турниров, к концу можно устать ментально и физически. Думаю, в этом году у меня было больше времени между турнирами, больше времени дома. Это здорово для подготовки физически и ментально, чтобы оставаться свежим. Этот турнир очень важен. Действительно хочу здесь хорошо сыграть и однажды выиграть. Благодаря этому приехал сюда мотивированным и на хорошем уровне. Горжусь тем, как всё устроил, чтобы к концу года попасть сюда, — приводит слова Алькараса Ubitennis.

Карлос Алькарас рассказал, насколько для него важно выиграть Итоговый чемпионат ATP
