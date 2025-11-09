Алькарас сравнил скорость покрытия на Итоговом турнире ATP и «Мастерсе» в Париже
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы над австралийцем Алексом де Минором (7:6 (7:5), 6:2) на Итоговом чемпионате ATP высказался о скорости покрытия.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
09 ноября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Алекс де Минор
А. де Минор
«Здесь всё происходит намного быстрее, нет времени на вращение или удар по мячу с подъёмом, поэтому мяч не так сильно раскрывается. В Париже было больше времени играть с запасом и больше кручения. Подачи не были такими опасными, розыгрыши были длиннее, мяч казался больше. Мячи похожие, но здесь мы можем нанести больше урона благодаря скорости покрытия», — приводит слова Алькараса Ubitennis.
