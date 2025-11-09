Рыбакина считает, что заниженные ожидания помогли ей выиграть Итоговый турнир — 2025

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что помогло ей одержать победу на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

— Вы приехали сюда с джетлагом, уставшие, по вашему собственному признанию, с заниженными ожиданиями. Как эти заниженные ожидания помогли вам выиграть турнир?

— Да, пожалуй, я не слишком на себя давила. Переезжать с турнира на турнир нелегко. Нужно привыкать к новым условиям, мячам, научиться их контролировать. Вышла на свой первый матч после всего лишь двух дней тренировок, было непросто.

У меня было преимущество в подаче, на ней мы и сосредоточились, потому что знали, в более длинных розыгрышах не буду чувствовать себя так уверенно, ведь мы только приехали. Думаю, я была очень агрессивной весь турнир. Лучшие игроки дают шансы, но не очень много. Использовала всё как можно быстрее, — приводит слова Рыбакиной сайт WTA.