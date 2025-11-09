Соболенко рассказала, в чём Рыбакина оказалась лучше неё в финале Итогового турнира

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась об игре Елены Рыбакиной из Казахстана, от которой потерпела поражение в финале Итогового турнира WTA — 2025 со счётом 3:6, 6:7 (0:7).

«Мне кажется, она просто решила, что выйдет на корт и будет делать всё, что захочет, особо не думая ни о чём и не сомневаясь в каких-либо решениях. Думаю, что она была немного смелее меня. Самым сложным было то, что она шла на свои удары, постоянно попадая по линиям. Я пыталась дождаться возможности», — приводит слова Соболенко сайт WTA.