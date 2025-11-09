Елена Рыбакина: надеюсь, смогу использовать в 2026 году всё, что получилось на Итоговом

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о своём настрое на сезон-2026 после победы на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Надеюсь, что смогу использовать в следующем сезоне всё, что получилось на этой неделе. Титул даёт мне гораздо больше мотивации работать ещё больше, ведь мы добились хорошего прогресса в перерывах между турнирами. Даже когда я была не в лучшей форме, хорошо справлялась.

Каждый важный матч приносит огромный опыт. В этот раз всё сложилось так, как я хотела, всё получилось. Постараюсь перенести всё положительное, что было на этом турнире, в свои следующие важные матчи», — приводит слова Рыбакиной сайт WTA.