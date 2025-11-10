Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас ответил что для него важнее — выиграть Итоговый турнир ATP или Кубок Дэвиса

Алькарас ответил что для него важнее — выиграть Итоговый турнир ATP или Кубок Дэвиса
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что для него важнее — выиграть Итоговый чемпионат ATP или Кубок Дэвиса.

«Почему не оба? Думаю, вот в чём вопрос. Зачем выбирать одно, если можно бороться за оба? У меня ещё много лет впереди, будет много возможностей играть на Кубке Дэвиса, который проводится каждый год. Надеюсь представлять Испанию многие годы, постараемся бороться за оба трофея в этом году и в будущем», — приводит слова Алькараса Ubitennis.

Алькарас на Итоговом чемпионате ATP в первом матче группового этапа обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Испанец впервые в карьере одержал победу в стартовом матче на этих соревнованиях.

Материалы по теме
Алькарас сравнил скорость покрытия на Итоговом турнире ATP и «Мастерсе» в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android