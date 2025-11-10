Алькарас ответил что для него важнее — выиграть Итоговый турнир ATP или Кубок Дэвиса

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что для него важнее — выиграть Итоговый чемпионат ATP или Кубок Дэвиса.

«Почему не оба? Думаю, вот в чём вопрос. Зачем выбирать одно, если можно бороться за оба? У меня ещё много лет впереди, будет много возможностей играть на Кубке Дэвиса, который проводится каждый год. Надеюсь представлять Испанию многие годы, постараемся бороться за оба трофея в этом году и в будущем», — приводит слова Алькараса Ubitennis.

Алькарас на Итоговом чемпионате ATP в первом матче группового этапа обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Испанец впервые в карьере одержал победу в стартовом матче на этих соревнованиях.