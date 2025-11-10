Александр Зверев в двух сетах обыграл Бена Шелтона на старте Итогового чемпионата ATP

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в матче группового этапа на Итоговом чемпионате ATP — 2025 обыграл американца Бена Шелтона (шестой в рейтинге) со счётом 6:3, 7:6 (8:6). На тай-брейке немец ушёл с тройного сетбола.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. В её рамках Зверев пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Шелтона семь эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Счёт личных встреч Александра и Бена стал 5-0 в пользу немца. Зверев и Шелтон выступают в группе Бьорна Борга. В эту группу также входят итальянец Янник Синнер и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Действующим чемпионом соревновании является Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Тейлора Фрица.