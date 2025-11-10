Александр Зверев в двух сетах обыграл Бена Шелтона на старте Итогового чемпионата ATP

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в матче группового этапа на Итоговом чемпионате ATP — 2025 обыграл американца Бена Шелтона (шестой в рейтинге) со счётом 6:3, 7:6 (8:6). На тай-брейке немец ушёл с тройного сетбола.
|1
|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. В её рамках Зверев пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Шелтона семь эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Счёт личных встреч Александра и Бена стал 5-0 в пользу немца. Зверев и Шелтон выступают в группе Бьорна Борга. В эту группу также входят итальянец Янник Синнер и канадец Феликс Оже-Альяссим.
Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Действующим чемпионом соревновании является Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Тейлора Фрица.
- 10 ноября 2025
-
00:57
-
00:40
-
00:34
-
00:29
-
00:18
-
00:10
-
00:04
- 9 ноября 2025
-
23:41
-
23:32
-
23:26
-
23:02
-
22:44
-
22:41
-
22:26
-
22:16
-
22:13
-
22:01
-
21:41
-
21:24
-
21:22
-
21:04
-
20:29
-
19:23
-
19:20
-
19:09
-
19:04
-
18:48
-
18:43
-
17:55
-
17:51
-
17:37
-
16:44
-
16:19
-
15:19
-
14:48