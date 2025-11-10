Скидки
Теннис

«Победа может придать уверенности». Оже-Альяссим — о матче с Синнером на Итоговом турнире

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился ожиданиями от своего дебюта на Итоговом турнире. В первом матче группового этапа он встретится с четырёхкратным победителем турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Встреча состоится 10 ноября.

«Что ж, да, это определённо необычный способ начать турнир. На других турнирах всё обычно по-другому. На Итоговом ты заранее знаешь, что каждый матч будет сложным.

Начинаю турнир с самого серьёзного испытания, что в каком-то смысле интересно, потому что думаю, победа в таком матче может придать уверенности, что ты способен пройти далеко на этом турнире. С нетерпением жду возможности сыграть против него и ощутить атмосферу. Думаю, будет очень классно», — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.

