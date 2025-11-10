Тренер Синнера — о допинг-деле: есть вещи, которые мы не можем контролировать

Симоне Ваньоцци, тренер четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира итальянца Янника Синнера вспомнил о переживаниях команды теннисиста по поводу его допинг-дела.

«Кажется, целая жизнь прошла с тех трёх месяцев отстранения. Как будто этого и не было. Это было сложное время. Говорил ему, чтобы он двигался с высоко поднятой головой, как обычно, потому что мы ничего плохого не сделали.

Хотел, чтобы он понял, что мы все близки с ним, все в одной лодке. Иногда в жизни случается неудача, есть вещи, которые мы не можем контролировать. Нам просто нужно двигаться дальше. Мы можем только поздравить его и надеемся, что нам больше никогда не придётся говорить об этом, потому что это были тяжёлые несколько месяцев», — приводит слова Ваньоцци We love tennis.