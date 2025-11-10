Соболенко — о сезоне-2025: получила много уроков, проходя через взлёты и падения

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила свои результаты в сезоне-2025.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

«Вот и завершён сезон 2025 года! Это был тяжёлый, но невероятно плодотворный год. Титул «Большого Шлема», первая ракетка мира второй год подряд и несколько трофеев… Я бы не справилась без команды Tiger — людей, которые снова и снова были рядом со мной. В этом году я получила много уроков, проходя через взлёты и падения на каждом турнире и на тренировках между ними. Безмерно благодарна за всё. Сезон-2026, давай!» — написала Соболенко в социальных сетях.

В 2025 году Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина проиграла в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира.