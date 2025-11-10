Результаты матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 9 ноября
Сегодня, 9 ноября, в Турине (Италия) стартовал розыгрыш Итогового турнира ATP в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.
Теннис. Итоговый турнир ATP. Одиночный разряд. Группа Джимми Коннорса/Группа Бьорна Борга. Результаты 9 ноября:
- Карлос Алькарас (Испания) — Алекс де Минор (Австралия) — 7:6 (7:5), 6:2;
- Бен Шелтон (США) — Александр Зверев (Германия) — 3:6, 6:7 (6:8).
Теннис. Итоговый турнир ATP. Парный разряд. Группа Питера Флеминга. Результаты на 9 ноября:
- Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) — Кевин Кравиц (Германия)/Тим Пюц (Германия) — 6:4, 4:6, 1:0 [10:6];
- Джулиан Кэш (Великобритания)/Ллойд Гласспул (Великобритания) — Симоне Болелли (Италия)/Андреа Вавассори (Италия) — 5:7, 3:6.
