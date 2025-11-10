Скидки
Александр Зверев оценил победу над Беном Шелтоном на Итоговом чемпионате ATP

Александр Зверев оценил победу над Беном Шелтоном на Итоговом чемпионате ATP
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над американцем Беном Шелтоном (шестой в рейтинге) в матче группового этапа на Итоговом чемпионате ATP. Счёт — 6:3, 7:6 (8:6).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
09 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
3 		6 6
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Знал, что против него мне нужно иметь очень высокий процент первой подачи, потому что он очень агрессивен на вторых подачах. Понимал, что это будет одним из ключевых факторов сегодня, и я очень доволен победой», — сказал Зверев в интервью на корте.

На тай-брейке во втором сете Зверев ушёл с тройного сетбола. Счёт личных встреч Александра и Бена стал 5-0 в пользу немца. Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Действующим чемпионом соревновании является Синнер.

