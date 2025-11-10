Александр Зверев оценил победу над Беном Шелтоном на Итоговом чемпионате ATP

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над американцем Беном Шелтоном (шестой в рейтинге) в матче группового этапа на Итоговом чемпионате ATP. Счёт — 6:3, 7:6 (8:6).

«Знал, что против него мне нужно иметь очень высокий процент первой подачи, потому что он очень агрессивен на вторых подачах. Понимал, что это будет одним из ключевых факторов сегодня, и я очень доволен победой», — сказал Зверев в интервью на корте.

На тай-брейке во втором сете Зверев ушёл с тройного сетбола. Счёт личных встреч Александра и Бена стал 5-0 в пользу немца. Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Действующим чемпионом соревновании является Синнер.