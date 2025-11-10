Алькарас вернулся на первую строчку мирового рейтинга ATP, Бублик обошёл Медведева

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.

Первой ракеткой мира вновь стал Карлос Алькарас. Он возглавлял рейтинг до конца октября. Среди россиян лидирует Даниил Медведев. Он расположился на 13-м месте, потеряв одну строчку. Андрей Рублёв — 16-й. На его счету 2560 очков. Карен Хачанов опустился на четыре позиции и занимает 18-ю строчку.

Рейтинг ATP от 10 ноября:

1 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 11 050.

2 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 000 баллов.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 4960.

4 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4830.

5 (6). Бен Шелтон (США) — 3970.

6 (4). Тейлор Фриц (США) — 3935.

7 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 3935.

8 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3845.

9 (9). Лоренцо Музетти (Италия) — 3840.

10 (11). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2990..

...

13 (12). Даниил Медведев (Россия) — 2760…

16 (16). Андрей Рублёв (Россия) — 2520…

18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2320.

Отметим, представитель Казахстана Александр Бублик (2870) впервые в карьере поднялся на 11-ю строчку рейтинга ATP.

Главные победы россиян в большом теннисе: