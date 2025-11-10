«Это её место». Мыскина — о завершении Андреевой сезона в рамках топ-10

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 в одиночном разряде и вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Анастасия Мыскина заявила, что, по её мнению, российская теннисистка Мирра Андреева по праву завершила сезон в топ-10 мирового рейтинга.

Андреева на текущий момент располагается на девятой строчке рейтинга WTA, имея в активе 4319 очков. Это наивысшая позиция среди российских теннисисток.

«Я считаю, что Мирра занимает в топ-10 правильное место. Это её место. Выигрывать турниры «Большого шлема» – тут уже посмотрим.

Думаю, она готова – технически, физически. Осталось только научиться управлять эмоциями в тяжёлые моменты», – приводит слова Мыскиной ТАСС.