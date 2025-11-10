Скидки
Теннис

Хольгер Руне опубликовал пост с благодарностью за помощь и поддержку в восстановлении

Датский теннисист Хольгер Руне опубликовал у себя в аккаунте в соцсети пост, где поблагодарил тех, кто поддерживает его и помогает ему восстановиться после травмы.

Напомним, 18 октября во время полуфинального матча с французом Уго Умбером на турнире категории ATP-250 в Стокгольме Руне получил травму, из-за которой был вынужден сняться с игры. Позднее ему диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия. Травма Хольгера вызвала резонанс у теннисной общественности. Игроки считают, что травма Руне — следствие перегруженности графика.

«Зелёный свет, чтобы вновь лететь. На пути в Монако. Спасибо всем в Дании за помощь в первые недели! Я более чем благодарен. Жутко скучаю по теннису, но не ощущаю себя в депрессии или тоске. Мой фокус – исключительно на том, чтобы становиться сильнее, чем когда-либо. Не могу дождаться, чтобы снова увидеться с вами на корте. Первая глава восстановления закрыта, открывается новая», – написал Руне у себя на странице в соцсети.

