Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Впервые за 20 лет половина участников Итогового турнира ATP будет не из Европы

Впервые за 20 лет половина участников Итогового турнира ATP будет не из Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Половина списка участников Итогового турнира ATP – 2025 в одиночном разряде будет состоять не из европейских теннисистов. Это случится впервые за 20 лет. Последний раз половина участников не из Европы присутствовала на Итоговом турнире в 2005 году, о чём сообщает Opta Ace.

На текущем Итоговом турнире ATP, который проходит с 9 по 16 ноября в итальянском Турине, из европейцев сыграют Карлос Алькарас (Испания), Лоренцо Музетти (Италия), Янник Синнер (Италия), Александр Зверев (Германия). Представителями других континентов выступят Алекс де Минор (Австралия), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Бен Шелтон (США), Тейлор Фриц (США).

В 2005 году на турнире теннисистами из европейских стран стали Николай Давыденко (Россия), Роджер Федерер (Швейцария), Иван Любичич (Хорватия). Также к ним мог присоединиться испанец Рафаэль Надаль, однако из-за травмы спортсмен отказался участвовать в турнире. Теннисистами, представляющими неевропейские страны, в 2005 году были Фернандо Гонсалес (Чили), Гастон Гаудио, Мариано Пуэрта, Давид Налбандян, Гильермо Кориа (все четверо – Аргентина). Налбандян стал победителем турнира.

Календарь Итогового турнира ATP
Сетка Итогового турнира ATP
Материалы по теме
Алькарас и Синнер бьются за звание 1-й ракетки — что кому надо на Итоговом: все расклады
Алькарас и Синнер бьются за звание 1-й ракетки — что кому надо на Итоговом: все расклады
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android