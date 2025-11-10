Впервые за 20 лет половина участников Итогового турнира ATP будет не из Европы

Половина списка участников Итогового турнира ATP – 2025 в одиночном разряде будет состоять не из европейских теннисистов. Это случится впервые за 20 лет. Последний раз половина участников не из Европы присутствовала на Итоговом турнире в 2005 году, о чём сообщает Opta Ace.

На текущем Итоговом турнире ATP, который проходит с 9 по 16 ноября в итальянском Турине, из европейцев сыграют Карлос Алькарас (Испания), Лоренцо Музетти (Италия), Янник Синнер (Италия), Александр Зверев (Германия). Представителями других континентов выступят Алекс де Минор (Австралия), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Бен Шелтон (США), Тейлор Фриц (США).

В 2005 году на турнире теннисистами из европейских стран стали Николай Давыденко (Россия), Роджер Федерер (Швейцария), Иван Любичич (Хорватия). Также к ним мог присоединиться испанец Рафаэль Надаль, однако из-за травмы спортсмен отказался участвовать в турнире. Теннисистами, представляющими неевропейские страны, в 2005 году были Фернандо Гонсалес (Чили), Гастон Гаудио, Мариано Пуэрта, Давид Налбандян, Гильермо Кориа (все четверо – Аргентина). Налбандян стал победителем турнира.