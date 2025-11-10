Скидки
«Это привилегия». Алькарас — о проведённой с Синнером тренировке

Испанский теннисист, первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, что для него значит тренировка, проведённая с одним из своих самых принципиальных соперников — итальянцем Янником Синнером.

Теннисисты провели совместную тренировку перед стартом Итогового турнира ATP, который проходит с 9 по 16 ноября в итальянском Турине.

«Тренировки составлены заблаговременно, и в Париже мы говорили о том, чтобы здесь это сделать. Почему нет? Ведь мы уже очень хорошо знакомы.

Тренироваться с ним — это привилегия. Это одна из вещей, делающих этот турнир особенным. Есть восемь лучших игроков, с которыми можно потренироваться. Не в моём случае, но есть некоторые игроки, которые при виде своей группы не хотят тренироваться с теми, с кем им потом играть.

Для меня это крутая возможность сделать это с Янником. Это не в первый и, конечно, не в последний раз — мы не пытаемся выудить никакую информацию, так как давно слишком хорошо знакомы, но да, мы друг другу задаём ритм для хорошего старта», — приводит слова Алькараса AS.

