Солсбери/Скупски обыграли Аревало/Павича в матче Итогового турнира ATP
Британские теннисисты Джо Солсбери и Нил Скупски обыграли представителя Сальвадора Марсело Аревало и хорвата Мате Павича в матче Итогового турнира ATP в парном разряде в группе Джона Макинроя. Встреча завершилась со счётом 3:6, 5:7 в пользу спортсменов из Великобритании. Соперники провели на корте 1 час 23 минуты.
Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Группа Джона Макинроя
10 ноября 2025, понедельник. 13:40 МСК
Марсело Аревало
Мате Павич
М. Аревало М. Павич
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Джо Солсбери
Нил Скупски
Д. Солсбери Н. Скупски
Во время встречи Аревало/Павич сделали четыре эйса, допустили три двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта. Солсбери/Скупски подали навылет пять раз, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из трёх.
Действующими победителями Итогового турнира ATP в парном разряде являются немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Тим Пюц.
