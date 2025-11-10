Солсбери/Скупски обыграли Аревало/Павича в матче Итогового турнира ATP

Британские теннисисты Джо Солсбери и Нил Скупски обыграли представителя Сальвадора Марсело Аревало и хорвата Мате Павича в матче Итогового турнира ATP в парном разряде в группе Джона Макинроя. Встреча завершилась со счётом 3:6, 5:7 в пользу спортсменов из Великобритании. Соперники провели на корте 1 час 23 минуты.

Во время встречи Аревало/Павич сделали четыре эйса, допустили три двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта. Солсбери/Скупски подали навылет пять раз, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из трёх.

Действующими победителями Итогового турнира ATP в парном разряде являются немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Тим Пюц.