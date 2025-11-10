Скидки
Расписание матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 10 ноября

Расписание матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 10 ноября
Сегодня, 10 ноября, в Турине (Италия) продолжается розыгрыш Итогового турнира ATP. Матчи проходят в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир ATP. Одиночный разряд. Группа Джимми Коннорса/Группа Бьорна Борга. Расписание 10 ноября (время московское):

  • 16:00. Лоренцо Музетти (Италия) — Тейлор Фриц (США);
  • 22:30. Янник Синнер (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Теннис. Итоговый турнир ATP. Парный разряд. Группа Джона Макинроя. Расписание на 10 ноября (время московское):

  • 13:40. Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватия) — Джо Солсбери (Великобритания)/Нил Скупски (Великобритания);
  • 20:00. Харри Хелиёваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания) — Кристиан Харрисон (США)/Эван Кинг (США).
Календарь Итогового турнира ATP
Сетка Итогового турнира ATP
Алькарас и Синнер бьются за звание 1-й ракетки — что кому надо на Итоговом: все расклады
Алькарас и Синнер бьются за звание 1-й ракетки — что кому надо на Итоговом: все расклады
