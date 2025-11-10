Расписание матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 10 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 10 ноября, в Турине (Италия) продолжается розыгрыш Итогового турнира ATP. Матчи проходят в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир ATP. Одиночный разряд. Группа Джимми Коннорса/Группа Бьорна Борга. Расписание 10 ноября (время московское):

16:00. Лоренцо Музетти (Италия) — Тейлор Фриц (США);

22:30. Янник Синнер (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Теннис. Итоговый турнир ATP. Парный разряд. Группа Джона Макинроя. Расписание на 10 ноября (время московское):