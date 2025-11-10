Синнер — Оже-Альяссим: где смотреть, во сколько начало матча Итогового турнирa ATP
Сегодня, 10 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В матче группы Бьорна Борга встретятся итальянский теннисист Янник Синнер (вторая ракетка мира) и представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (восьмое место в мировом рейтинге).
Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
10 ноября 2025, понедельник. 22:30 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Встреча начнётся не ранее 22:30 мск. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis.
Дальнейшим соперником Янника Синнера станет американский теннисист Бен Шелтон (пятая ракетка мира). После поединка с Синнером Феликс Оже-Альяссим сразится с представителем Германии Александром Зверевым.
Янник Синнер является действующим победителем Итогового турнира ATP, в прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.
Итоговый чемпионат ATP. Финал
17 ноября 2024, воскресенье. 20:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
