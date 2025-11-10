Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — Оже-Альяссим: где смотреть, во сколько начало матча Итогового турнирa ATP

Синнер — Оже-Альяссим: где смотреть, во сколько начало матча Итогового турнирa ATP
Комментарии

Сегодня, 10 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В матче группы Бьорна Борга встретятся итальянский теннисист Янник Синнер (вторая ракетка мира) и представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (восьмое место в мировом рейтинге).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
10 ноября 2025, понедельник. 22:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Встреча начнётся не ранее 22:30 мск. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis.

Дальнейшим соперником Янника Синнера станет американский теннисист Бен Шелтон (пятая ракетка мира). После поединка с Синнером Феликс Оже-Альяссим сразится с представителем Германии Александром Зверевым.

Янник Синнер является действующим победителем Итогового турнира ATP, в прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
17 ноября 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Материалы по теме
Алькарас и Синнер бьются за звание 1-й ракетки — что кому надо на Итоговом: все расклады
Алькарас и Синнер бьются за звание 1-й ракетки — что кому надо на Итоговом: все расклады
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android