Синнер — Оже-Альяссим: где смотреть, во сколько начало матча Итогового турнирa ATP

Сегодня, 10 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В матче группы Бьорна Борга встретятся итальянский теннисист Янник Синнер (вторая ракетка мира) и представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (восьмое место в мировом рейтинге).

Встреча начнётся не ранее 22:30 мск. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis.

Дальнейшим соперником Янника Синнера станет американский теннисист Бен Шелтон (пятая ракетка мира). После поединка с Синнером Феликс Оже-Альяссим сразится с представителем Германии Александром Зверевым.

Янник Синнер является действующим победителем Итогового турнира ATP, в прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.