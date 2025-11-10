Янник Синнер — Феликс Оже-Альяссим: онлайн-трансляция матча Итогового чемпионата ATP

Сегодня, 10 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В матче группы Бьорна Борга встретятся итальянский теннисист Янник Синнер (вторая ракетка мира) и представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (восьмое место в мировом рейтинге). Поединок запланирован на 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч Синнера и Оже-Альяссима 3-2 в пользу итальянца. Все три победы Янник одержал в этом сезоне: в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати, в 1/2 финала US Open и в финале «Мастерса» в Париже.

Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Янник Синнер является действующим победителем соревнований. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.