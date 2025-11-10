Тейлор Фриц уверенно обыграл Лоренцо Музетти в матче Итогового чемпионата ATP
Шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц в матче группового этапа Итогового чемпионата ATP обыграл итальянца Лоренцо Музетти (девятый в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
10 ноября 2025, понедельник. 16:20 МСК
9
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
6
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Встереча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Фриц 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Музетти пять эйсов, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Итоговый чемпионат ATP проходит с 9 по 16 ноября. Действующим победителем является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он одолел Тейлора Фрица.
Комментарии
