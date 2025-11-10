Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц — Лоренцо Музетти, результат матча 10 ноября, счёт 2:0, Итоговый чемпионат ATP

Тейлор Фриц уверенно обыграл Лоренцо Музетти в матче Итогового чемпионата ATP
Комментарии

Шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц в матче группового этапа Итогового чемпионата ATP обыграл итальянца Лоренцо Музетти (девятый в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
10 ноября 2025, понедельник. 16:20 МСК
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Тейлор Фриц
6
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Встереча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Фриц 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Музетти пять эйсов, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Итоговый чемпионат ATP проходит с 9 по 16 ноября. Действующим победителем является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он одолел Тейлора Фрица.

Календарь Итогового чемпионата ATP
Сетка Итогового чемпионата ATP
Материалы по теме
«Это была ирония». Бублик — о своих словах во время матча с Фрицем в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android