Тейлор Фриц уверенно обыграл Лоренцо Музетти в матче Итогового чемпионата ATP

Шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц в матче группового этапа Итогового чемпионата ATP обыграл итальянца Лоренцо Музетти (девятый в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4.

Встереча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Фриц 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Музетти пять эйсов, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Итоговый чемпионат ATP проходит с 9 по 16 ноября. Действующим победителем является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он одолел Тейлора Фрица.