«Встретимся лицом к лицу». Новак Джокович — об интервью Пирсу Моргану
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о предстоящем интервью, которое он даст британскому телеведущему и журналисту Пирсу Моргану.

«Мы не всегда сходились во взглядах. На этой неделе мы встретимся лицом к лицу», – написал Джокович в социальных сетях.

В этом сезоне Новак Джокович стал чемпионом турниров ATP-250 в Женеве (Швейцария) и Афинах (Греция). Титул в Афинах стал для него 101-м в профессиональной теннисной карьере в рамках АТР-тура. На Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open сербский теннисист дошёл до полуфинальной стадии.

