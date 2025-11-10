«В начале немного нервничал». Фриц — о победе над Музетти на Итоговом турнире ATP

Шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал победу над итальянцем Лоренцо Музетти (девятый в рейтинге) на Итоговом чемпионате ATP. Счёт — 6:3, 6:4.

— Тейлор, наверное, непросто играть с итальянцем в Турине, но это была отличная победа. Можешь рассказать, как прошёл сегодняшний матч?

— Да, ну, это просто обычный первый поединок на Итоговом турнире. Очень важный матч, его нужно было выиграть, если хочу выйти из группы. В начале немного нервничал. Он действует довольно необычно, много резаных и прочего. Мне нужно было время, чтобы привыкнуть. Удалось избежать ранних брейк-пойнтов, когда у него были шансы. Потом я почувствовал, что вошёл в игру. В конце первого сета и во втором играл достаточно хорошо, — сказал Фриц на пресс-конференции.