Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В начале немного нервничал». Фриц — о победе над Музетти на Итоговом турнире ATP

«В начале немного нервничал». Фриц — о победе над Музетти на Итоговом турнире ATP
Аудио-версия:
Комментарии

Шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал победу над итальянцем Лоренцо Музетти (девятый в рейтинге) на Итоговом чемпионате ATP. Счёт — 6:3, 6:4.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
10 ноября 2025, понедельник. 16:20 МСК
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Тейлор Фриц
6
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

— Тейлор, наверное, непросто играть с итальянцем в Турине, но это была отличная победа. Можешь рассказать, как прошёл сегодняшний матч?
— Да, ну, это просто обычный первый поединок на Итоговом турнире. Очень важный матч, его нужно было выиграть, если хочу выйти из группы. В начале немного нервничал. Он действует довольно необычно, много резаных и прочего. Мне нужно было время, чтобы привыкнуть. Удалось избежать ранних брейк-пойнтов, когда у него были шансы. Потом я почувствовал, что вошёл в игру. В конце первого сета и во втором играл достаточно хорошо, — сказал Фриц на пресс-конференции.

Материалы по теме
Тейлор Фриц уверенно обыграл Лоренцо Музетти в матче Итогового чемпионата ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android