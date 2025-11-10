«Это сложно». Фриц — о предстоящем матче с Алькарасом на Итоговом чемпионате ATP

Шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о предстоящем матче с шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире ATP.
|1
|2
|3
|
|
«Что касается игры с Карлосом, то это сложно. Думаю, за последнюю пару встреч, особенно за последние две, он играл очень хорошо, был агрессивен против меня. На Кубке Лэйвера я мог диктовать темп. Тогда я играл крайне агрессивно и мог контролировать многие розыгрыши.
Одно из изменений, которые он сделал после того поединка, — это мешать мне так играть. Он действительно пытается выбить ракетку из моих рук. В последних матчах в Токио и Саудовской Аравии у него это неплохо получается. Мне придётся хорошо подавать. Если так, то независимо от того, как пройдёт остальная часть встречи, я смогу держаться в игре», — сказал Фриц на пресс-конференции.
- 10 ноября 2025
-
22:16
-
22:02
-
21:16
-
20:37
-
20:03
-
19:30
-
18:07
-
16:06
-
15:54
-
15:14
-
14:13
-
12:00
-
11:31
-
10:45
-
08:30
-
06:18
-
00:57
-
00:40
-
00:34
-
00:29
-
00:18
-
00:10
-
00:04
- 9 ноября 2025
-
23:41
-
23:32
-
23:26
-
23:02
-
22:44
-
22:41
-
22:26
-
22:16
-
22:13
-
22:01
-
21:41
-
21:24