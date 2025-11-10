Скидки
«Это сложно». Фриц — о предстоящем матче с Алькарасом на Итоговом чемпионате ATP

Шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о предстоящем матче с шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире ATP.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
11 ноября 2025, вторник. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
6
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Что касается игры с Карлосом, то это сложно. Думаю, за последнюю пару встреч, особенно за последние две, он играл очень хорошо, был агрессивен против меня. На Кубке Лэйвера я мог диктовать темп. Тогда я играл крайне агрессивно и мог контролировать многие розыгрыши.

Одно из изменений, которые он сделал после того поединка, — это мешать мне так играть. Он действительно пытается выбить ракетку из моих рук. В последних матчах в Токио и Саудовской Аравии у него это неплохо получается. Мне придётся хорошо подавать. Если так, то независимо от того, как пройдёт остальная часть встречи, я смогу держаться в игре», — сказал Фриц на пресс-конференции.

