Теннис

Харри Хелиёваара/Генри Паттен — Кристиан Харрисон/Эван Кинг, результат матча 10 ноября, счёт 2:0, Итоговый чемпионат ATP

Хелиёваара и Паттен обыграли Харрисона и Кинга на Итоговом чемпионате ATP
Пара финского теннисиста Харри Хелиёваары и британца Генри Паттена обыграла американский дуэт Кристиана Харрисона и Эвана Кинга в матче группового этапа на Итоговом чемпионате ATP в паре со счётом 6:4, 6:4.

Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Группа Джона Макинроя
10 ноября 2025, понедельник. 20:10 МСК
Харри Хелиёваара
Финляндия
Харри Хелиёваара
Генри Паттен
Великобритания
Генри Паттен
Х. Хелиёваара Г. Паттен
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Кристиан Харрисон
США
Кристиан Харрисон
Эван Кинг
США
Эван Кинг
К. Харрисон Э. Кинг

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. В её рамках Хелиёваара и Паттен девять раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Харрисона и Кинга четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

Хелиёваара/Паттен и Харрисон/Кинг выступают в группе Джона Макинроя. В эту группу также входят Нил Скупски/Джо Солсбери и Марсело Аревало/Мате Павич.

Календарь Итогового чемпионата ATP
Сетка Итогового чемпионата ATP
