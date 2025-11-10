Хелиёваара и Паттен обыграли Харрисона и Кинга на Итоговом чемпионате ATP

Пара финского теннисиста Харри Хелиёваары и британца Генри Паттена обыграла американский дуэт Кристиана Харрисона и Эвана Кинга в матче группового этапа на Итоговом чемпионате ATP в паре со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. В её рамках Хелиёваара и Паттен девять раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Харрисона и Кинга четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

Хелиёваара/Паттен и Харрисон/Кинг выступают в группе Джона Макинроя. В эту группу также входят Нил Скупски/Джо Солсбери и Марсело Аревало/Мате Павич.