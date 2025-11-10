Скидки
«Корту придётся подождать ещё немного». 31-летняя Онс Жабер сообщила, что станет мамой

«Корту придётся подождать ещё немного». 31-летняя Онс Жабер сообщила, что станет мамой
Бывшая вторая ракетка мира и финалистка трёх турниров «Большого шлема» тунисская теннисистка Онс Жабер и её муж Карим Камун в социальных сетях объявили, что ждут ребёнка.

Фото: Страница Онс Жабер в социальной сети

«Взяла небольшой перерыв, чтобы перезагрузиться и подзарядиться… Оказывается, мы планировали самое милое возвращение в истории. Корту придётся подождать ещё немного, потому что скоро… мы будем приветствовать нашего самого маленького товарища по команде. Мальчик присоединится к команде в апреле, — написала Жабер в социальных сетях.

31-летняя Жабер приняла решение приостановить свою профессиональную карьеру в июле 2025 года. Последний раз она выходила на корт на Уимблдоне. В первом круге Онс уступила Виктории Томовой.

За свою карьеру Онс Жабер завоевала пять титулов на уровне WTA в одиночном разряде. Она стала чемпионкой в Нинбо, Чарльстоне, Берлине, Мадриде и Бирмингеме.

