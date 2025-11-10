Скидки
«Навсегда и даже больше». Себастьян Корда сделал предложение дочери Павла Недведа

Комментарии

48-я ракетка мира, 25-летний американский теннисист Себастьян Корда сделал предложение своей девушке 28-летней Иване Недвед.

Фото: Из личного архива Себастьяна Корды

Фото: Из личного архива Себастьяна Корды

«Навсегда и даже больше», – подписал фото Корда в социальных сетях.

Ивана Недвед — дочь легендарного чешского футболиста Павла Недведа. Родители Себастьяна — теннисисты. Отец, Петр Корда, выигрывал Australian Open в 1998 году и был второй ракеткой мира. Мать, Регина Райхртова, входила в топ-30 рейтинга.

Себастьян Корда — чемпион двух турниров ATP. В 2021 году он стал победителем соревнований в Парме и в 2024-м – в Вашингтоне. В сезоне-2025 теннисист во время грунтового сезона получил стрессовый перелом голени. Он вернулся на соревнования в Уинстон-Сейлеме в августе.

